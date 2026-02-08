Olympia 2026: Totenstille! Sturz-Schock um Vonn

Stefan Schnürle , Holger Luhmann 08.02.2026 • 12:08 Uhr Lindsey Vonn ist bei der Olympia-Abfahrt schwer gestürzt. Die US-Amerikanerin schreit danach vor Schmerzen. Emma Aicher und Mikaela Shiffrin reagieren auf die schrecklichen Bilder.

Schreckliche Szenen bei den Olympischen Spielen! Ski-Superstar Lindsey Vonn ist bei der Abfahrt in Cortina d’Ampezzo am Sonntag an der ersten kritischen Stelle bereits nach 13 Sekunden schwer gestürzt und blieb für längere Zeit auf der Piste liegen.

Die US-Amerikanerin war mit dem Arm an einem Tor hängengeblieben, verdrehte sich und kam zu Fall. Vonn schrie nach dem Sturz am Boden liegend mehrmals laut auf. Schnell eilten Betreuer herbei, um ihr zu helfen.

Die Kniestellung von Vonn sah dabei alles andere als gut aus, was auch Eurosport-Kommentator Wolfgang Nadvornik und Expertin Martina Lechner nicht verborgen blieb. „Macht doch mal die Ski auf! Bitte mal die Ski öffnen!“, forderte Lechner, während Nadvornik ergänzte, dass sie mit „verdrehten Knie da liege.“

Im Ziel herrschte zunächst Bestürzung und eine bedrückende Stille -auch Vonns Familie war unter den Zuschauern. Ihre Schwester schlug sofort die Hände vor das Gesicht.

Der Hubschrauber transportierte Vonn schließlich gut 15 Minuten später unter dem Applaus der Zuschauer ab.

Olympia 2026: Aicher reagiert auf Vonn-Schock

Die 41-Jährige war auf der Olimpia delle Tofane mit einem gerissenen Kreuzband im linken Knie an den Start gegangen. Vonn hatte bei einem Sturz bei der Weltcup-Abfahrt am vergangenen Freitag in Crans-Montana zudem Knochenprellungen erlitten. Auch ihr Meniskus ist lädiert.

Deutschlands Ski-Star Emma Aicher, die mit Silber die erste deutsche Medaille für Deutschland bei den Spielen holte, sagte im ZDF: „Ich habe gleich weggeschaut. Ich weiß also gar nicht, was passiert ist. Ich hoffe, dass es nichts allzu Schlimmes ist und es ihr gut geht. Gute Besserung.“

Die Schweizerin Janine Schmitt sagte auf SPORT1-Nachfrage: „Ich habe den Sturz nicht gesehen, sondern nur, wie sie dagelegen ist. Ich hoffe, dass es nicht so schlimm ist.“

Der Ski-Superstar Mikaela Shiffrin postete kurz nach Vonns Sturz ein gebrochenes Herz sowie drei Emojis mit betenden Händen.

Ex-Ski-Star Maze: Vonn hat „zu viel riskiert“

Bei Eurosport sagte Deutschlands Ex-Ski-Ass Viktoria Rebensburg: „Der Sturz sah fürchterlich aus. Wir wussten alle, dass es heute nur zwei Möglichkeiten für sie gab - alles riskieren, dann zu stürzen - oder eben eine Medaille zu holen. Lasst uns die Daumen drücken, dass es nicht allzu schlimm ist.“

Für den ehemaligen Ski-Star Tina Maze hat Vonn „zu viel riskiert, hier heute ins Rennen zu gehen. So konnte ein solcher Sturz passieren - und wenn du dann auch noch nicht fit bist, können die Konsequenzen noch schlimmer sein.“

ZDF-Kommentator Julius Hilfenhaus hatte Vonns Verletzung direkt zu Beginn von deren Fahrt thematisiert, ehe er sagte: „Verletzung ja, nein, das spielt alles keine Rolle mehr. Sie fährt und das Einzige, was zählt, ist die Zeit. Und sie stürzt! Lindsey Vonn ist gestürzt.“