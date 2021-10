Langlauf-Legende Margit Björgen mit Doping-Enthüllung - Empörung in Russland

In ihrer Biografie „Vinnerhjerte“ (deutsch: „Herz einer Gewinnerin“) enthüllte Björgen selbst, dass es 2017 nach dem 30-Kilometer-Rennen bei der WM in Lahti eine auffällige Dopingprobe gegeben habe. Eine Information, die trotz der prominenten Betroffenen über Jahre nicht an die Öffentlichkeit gekommen war.