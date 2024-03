Wintersport: Kommt es zu einem spektakulären Comeback?

In Trondheim werden die Frauen zum ersten Mal über 50 Kilometer an den Start gehen. Diese Premiere gefällt der 35-Jährigen, wie sie auf einem Pressetermin in der Schweiz verriet. „Ich freue mich darauf, dass es zum ersten Mal einen 50-Kilometer-Lauf für Frauen gibt. Es ist in Trondheim und Norwegen. Ich weiß, wie es sich 2011 am Holmenkollen angefühlt hat“, erläuterte sie.