Dritte in Oslo: Carl mit wichtigen Weltcup-Punkten

Skilanglauf-Olympiasiegerin Victoria Carl hat ihren zweiten Platz im Gesamtweltcup erfolgreich verteidigt und weiter die historische erste Podestplatzierung einer Deutschen im Blick. Im Klassikrennen über 20 km am Holmenkollen in Oslo wurde Carl starke Dritte und verlor nur fünf Punkte auf ihre Verfolgerin Astrid Oyre Slind aus Norwegen, die auf Platz zwei kam.

"Ich konnte heute von Beginn an pushen. Die Stimmung in Oslo war geil - fast wie bei der WM in Trondheim. In Norwegen ist eben Langlauf immer etwas besonderes", sagte Carl.