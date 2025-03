Historischer Triumph bei der Ski-WM

Auch der Wettergott hat Johannes Hösflot Kläbo auf dem Weg in die Geschichtsbücher nicht stoppen können: Bei tosendem Wind ist der Langlauf-Superstar in Trondheim mit der norwegischen Staffel zu seinem fünften Gold gestürmt und mit nun 14 Titeln der erfolgreichste Skilangläufer der WM -Geschichte. Das deutsche Quartett kam zwei Jahre nach dem Gewinn von Bronze nicht über den achten Rang hinaus.

Schlussläufer Kläbo hatte nach 4x7,5 Kilometern und der Vorarbeit von Erik Valnes, Martin Löwström Nyenget und Harald Östberg Amundsen im Ziel einen satten Vorsprung von 21,6 Sekunden auf die Schweiz, es war das 13. Staffel-Gold in Folge für den Gastgeber. Bronze ging vor etwa 40.000 Fans im Stadion und an der Strecke an Schweden.