"Eine Maschine": Ex-Biathletin verblüfft bei Klassiker

Ein erst 18-Jähriger gewinnt sensationell die 101. Auflage des traditionsreichen Skimarathons in Schweden. Bei den Damen verblüfft eine Ex-Biathletin mit einer Gala-Vorstellung.

Der Schwede Alvar Myhlback hat als jüngster Skilangläufer der Geschichte den legendären Wasalauf gewonnen. Der 18-Jährige entschied die 101. Auflage des traditionsreichen Skimarathons in Schweden nach 3:28:45 Stunden für sich und verpasste den Streckenrekord nur um 27 Sekunden.

„Das ist das Beste, was mir je im Leben passiert ist“, sagte Myhlback bei NRK .

Myhlback ließ nach 90 km in der klassischen Technik von Sälen nach Mora im Zielsprint seine Landsmänner Emil Persson und Max Novak hinter sich. In den vergangenen elf Jahren war der Sieg zehnmal an den Nachbarn und großen Rivalen Norwegen gegangen.