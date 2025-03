Moch läuft in die Top 10 - Norwegen feiert "King Kläbo"

Bei einem rauschenden Langlauffest holt Johannes Hösflot Kläbo in Trondheim sein elftes WM-Gold. Der beste Deutsche überzeugt mit großem Kampf.

Friedrich Moch kämpfte wie ein Löwe, am Streckenrand brüllte Cheftrainer Peter Schlickenrieder seinen Topmann nach vorne - doch als die Post abging, konnte Deutschlands bester Skilangläufer im Konzert der ganz Großen nicht mehr mithalten: Beim nächsten Gold-Coup von Norwegens Superstar Johannes Hösflot Kläbo kam der Allgäuer im Skiathlon der WM von Trondheim auf einen guten zehnten Platz. Für die absolute Weltspitze reichte es wieder nicht.

Vor Zehntausenden Zuschauern im Hexenkessel des ausverkauften Granasen-Skistadions und in den Wäldern entlang der Strecke holte Kläbo zwei Tage nach seinem Triumph im Sprint seinen elften WM-Titel - den ersten in einem Einzeldistanzrennen. Noch in Trondheim könnte der 28-Jährige zu Landsmann und Rekordweltmeister Petter Northug aufschließen, der 14-mal Gold gewann. Noch vier Titelchancen hat Kläbo bei der laufenden WM.