Nächster Sieg! Deutsches Langlauf-Märchen geht weiter

Die deutschen Langlauf-Festspiele gehen weiter - nach dem Einzelcoup am Freitagabend ist Coletta Rydzek auch im Teamsprint nicht zu stoppen.

Doppelschlag binnen 18 Stunden: Skilangläuferin Coletta Rydzek hat einen Tag nach ihrem sensationellen ersten Weltcuptriumph auch das deutsche Teamsprint-Duo in Lahti zum Sieg geführt.

Gemeinsam mit Laura Gimmler setzte sich die 27-Jährige am Samstag vor den Schwedinnen Johanna Hagström und Maja Dahlqvist durch. Platz drei ging an die Schweiz.

„Wir taufen sie um: Cooletta! Ganz cool reingelaufen. Wie lange ist das denn her? Das ist ein großer Erfolg“, jubelte ARD-Reporter Jens-Jörg Rieck. “Es ist unglaublich, was hier passiert. Vergangene Nacht habe ich nicht viel Schlaf bekommen“, sagte Rydzek. Gimmler meinte: „Das ist mein erster Weltcupsieg. Also, vielen Dank, Coletta.“