"König Kläbo" schreibt WM-Geschichte - Sturz-Drama kurz vor dem Ziel

SPORT1 08.03.2025 • 13:40 Uhr Auch über 50 km ist Johannes Hösflot Kläbo in Trondheim nicht zu schlagen und knackt den Rekord der Russin Jelena Wälbe.

Traum-Abschluss vor Traum-Kulisse: Norwegens Skilanglauf-Held Johannes Hösflot Kläbo hat sich endgültig zum WM-König von Trondheim gekrönt und mit seinem sechsten Gold im sechsten Rennen Geschichte geschrieben.

Am vorletzten Tag der Titelkämpfe in seiner Heimatstadt gewann Kläbo auch den Marathon über 50 km und knackte damit die 28 Jahre alte Bestmarke der Russin Jelena Wälbe, die 1997 ebenfalls in Trondheim als zuvor einzige bei einer Nordischen Ski-WM fünfmal Gold geholt hatte.

Nach 1:57:47,1 Stunden vor insgesamt an die 100.000 Zuschauern setzte sich Kläbo in dem Traditionsrennen, das seit 1924 bei Weltmeisterschaften ausgetragen wird, dank seines unwiderstehlichen Endspurts vor dem Schweden William Poromaa (+2,1 Sekunden) durch. Der Superstar hockte danach alleine in einer Ecke im Zielraum und genoss den großen Moment in Stille, ehe er sich von den Massen um Norwegens Kronprinz-Paar Haakon und Mette-Marit feiern ließ. Dritter wurde Kläbos Landsmann Simen Hegstad Krüger (+8,5).

Ski-WM: Sturz-Drama kurz vor dem Ziel

Die Entscheidung um das Podest beim Ski-Spektakel hätte noch enger werden können, doch auf der Schlussrunde wurde der Norweger Martin Löwström Nyenget zum tragischen Helden.

Der Norweger lag in einer der anspruchsvollen Abfahrten an der Spitze des Führungs-Quartetts, ehe er ohne Einwirkung der drei Konkurrenten ins Straucheln geriet und stürzte.

„Sturz, Achtung, Sturz. Da stürzt er in dieser vermeintlich einfachen Situation. Eigentlich unerklärlich. Hat er da vielleicht ins Publikum geschaut?“, reagierte ARD-Kommentator Jens Jörg Rieck schockiert auf den vermeidbaren Sturz.

Tatsächlich muss der Sturz eher ein Konzentrationsfehler gewesen sein. Seine Konkurrenten waren wenige Meter hinter dem Norweger, der sich mit seinen Ski einfach im Schnee verhakte und stürzte. Seine Chance auf eine WM-Medaille schmiss er damit weg. Nyenget kämpfte zwar nochmal, kam aber an das Trio an der Spitze nicht mehr heran und wurde letztendlich Vierter.

Kläbo dominiert die Ski-WM

Der deutsche Topmann Friedrich Moch lief lange ein ganz starkes Rennen, zeigte sich immer wieder an der Spitze und kam letztlich auf Platz 15 mit 6:28 Minuten Rückstand.

Der 28 Jahre alte Kläbo, der in den vergangenen Tagen schon im Sprint und Teamsprint sowie über 10 km, im Skiathlon und mit der Staffel gesiegt hatte, gewann seinen insgesamt 15. WM-Titel. Damit schob er sich im der „ewigen“ Bestenliste auf Platz zwei hinter seiner Landsfrau Marit Björgen vor, die 18-mal Langlauf-Gold gewonnen hatte. Bei den Männern hatte Kläbo in Trondheim Landsmann Petter Northug (13 Titel) als Rekordchampion abgelöst.

Kläbos Siegeszug in Trondheim fügt sich in die Reihe der allergrößten Erfolgsgeschichten des Wintersports. Seine Dominanz erinnert an die des US-Eisschnellläufers Eric Heiden, der 1980 Olympia-Gold auf allen fünf Einzelstrecken von 500 bis 10.000 m gewann.

Knapp 30.000 Zuschauer im Granasen-Skistadion und Zehntausende weitere in den Wäldern am Rande Acht-Kilometer-Runde sorgten bei nach vielen Tagen des Dauerregens endlich sonnigem Wetter für eine faszinierende Volksfeststimmung. Der 50-km-Marathon in Trondheim war allerbeste Werbung für nordischen Skisport an einem traditionellen Schauplatz. Auch für Sonntag, wenn die Frauen erstmals bei einer großen Meisterschaft über 50 km starten, haben sich ähnliche Fanmassen angekündigt.

