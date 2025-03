Ski-Ikone tritt wohl endgültig ab: "Ich habe das Gefühl, dass es vorbei ist"

Therese Johaug macht nach dem Heim-Weltcup am Holmenkommen deutlich, dass ihre Karriere wohl am Ende ist: „Ich habe das Gefühl, dass es vorbei ist.“

Therese Johaug macht nach dem Heim-Weltcup am Holmenkommen deutlich, dass ihre Karriere wohl am Ende ist: „Ich habe das Gefühl, dass es vorbei ist.“

Nach dem Heim-Weltcup am legendären Holmenkollen in Oslo stellte die 36-Jährige im Interview mit dem Sender NRK klar, dass es nur eine geringe Chance gebe, dass sie nach dem Winter weitermache.

Johaug kann sich wohl nicht mehr motivieren

Die Wahrscheinlichkeit, dass Schluss sei, liege bei „90 Prozent“, sagte Johaug, die am Samstag ihren 88. Weltcupsieg gefeiert hatte und am Sonntag auf Platz fünf landete: „Es braucht sehr, sehr, sehr viel für mich, um jetzt nochmal eine neue Saison zu beginnen.“

Die viermalige Olympiasiegerin Johaug war ursprünglich 2022 zurückgetreten und brachte 2023 eine Tochter auf die Welt. Mit Blick auf die Heim-WM in Trondheim begann sie ein Comeback, sie holte nochmal drei Silbermedaillen und Bronze über die neue Königsdisziplin 50 Kilometer Freistil - der verpasste Sieg nage an ihr, wie sie in Oslo nochmal betonte: „Ich habe an dem Tag mein Potenzial nicht ausgeschöpft.“