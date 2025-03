Trotz Aus in der Quali: DSV-Ass auf historischem Podestkurs

Victoria Carl kommt in Tallinn im Sprint nicht über die Qualifikation hinaus - macht in der Gesamtwertung aber dennoch einen Schritt Richtung Podium.

Trotz des Ausscheidens in der Sprint-Qualifikation ist Olympiasiegerin Victoria Carl dem historischen ersten Podium einer deutschen Skilangläuferin im Gesamtweltcup näher gekommen. Die 29 Jahre alte Thüringerin verpasste am Mittwoch im freien Stil in Tallinn die K.o.-Runden der besten 30, hielt ihren zweiten Platz in der Gesamtwertung aber komfortabel, nachdem auch Verfolgerin Kerttu Niskanen (Finnland) bereits in der Qualifikation ausschied. Die Norwegerin Astrid Oyre Slind war nicht am Start.