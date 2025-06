Doping-Beben um deutsche Olympiasiegerin: "Es geht mir sehr, sehr schlecht"

Skilanglauf -Olympiasiegerin Victoria Carl ist bei einer Dopingkontrolle positiv auf das Mittel Clenbuterol getestet worden. Die 29-Jährige steht nun im Zentrum eines Verfahrens der nationalen Anti-Doping-Agentur NADA, ihr droht das Aus für die Olympischen Spiele 2026 in Mailand und Cortina.

Der Deutsche Skiverband (DSV) hat den seit Wochen intern schwelenden Vorgang am Mittwoch öffentlich gemacht und sich dabei hinter Carl gestellt. Wenige Stunden später veröffentlichte der Verband auch ein Video, in dem die Gesamtweltcup-Zweite - sichtbar emotional mitgenommen - ausführlich ihre Sicht der Dinge erklärt.

Doping-Affäre Victoria Carl: Husten-Medikament als Auslöser

Die Substanz sei in einem Hustensaft enthalten gewesen, der Carl bei ihrem letzten Saisonwettkampf verordnet worden war, schrieb der DSV.

„Ich war krank, hatte starke Hustenanfälle und habe das Medikament auf ärztliche Anweisung genommen. Ich habe alles offengelegt – mir war nicht bewusst, dass ein verbotener Wirkstoff enthalten ist“, wird die Thüringerin in der ursprünglichen Mitteilung zitiert: „Ich hoffe sehr, dass die Umstände nachvollzogen und fair bewertet werden.“

Clenbuterol von WADA verboten

Am späten Nachmittag veröffentlichte der DSV bei Instagram ein Interview, in dem sich Carl weiter erklärte.

„Nach den zwei Wettkämpfen hatte ich sehr, sehr starken Wettkampfhusten, konnte kaum schlafen, bin nachts aufgewacht und hab mir bei unserem Truppenarzt Hilfe gesucht“, erklärte die merklich aufgewühlte Athletin. Es gehe um das Medikament Spasmo-Mucosolvan, in dem Clenbuterol enthalten ist - was auf der öffentlichen Liste des Welt-Anti-Dopingverbands WADA explizit vermerkt ist.

„Komplett“ auf den Arzt verlassen

Carl beteuert, arglos gehandelt zu haben: Sie habe nach Wettkämpfen immer wieder „sehr, sehr starke“ Hustenprobleme: „Und bei der Menge an Wettkämpfen, die ich im Winter gemacht habe, war das einfach zu viel. Ich konnte nicht mehr schlafen, war entkräftet und war einfach nur froh, dass mir ein Arzt helfen wollte.“

Die derzeitige Situation sei hart für sie, trotz großen Zuspruchs „von meiner Familie und von DSV, die versuchen alles Menschenmögliche, um die Last von mir zu nehmen. Trotzdem geht es mir sehr, sehr schlecht. Es zieht extrem viel Energie, nur im Training selber, wenn ich mich bewege und in der Natur draußen unterwegs bin, kann ich ein Stück weit den Kopf ausmachen und nicht drüber nachdenken, was jetzt noch alles auf mich zukommt.“