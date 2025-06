Hustensaft-Einnahme: Olympiasiegerin Carl positiv getestet

Victoria Carl droht im schlimmsten Fall das Aus für die Winterspiele in Mailand und Cortina. Schuld ist offenbar ein Hustensaft.

Skilanglauf-Olympiasiegerin Victoria Carl ist bei einer Dopingkontrolle positiv auf das Mittel Clenbuterol getestet worden. Dies gab der Deutsche Skiverband (DSV) am Mittwoch bekannt. Die Substanz sei in einem Hustensaft enthalten gewesen, der Carl bei ihrem letzten Saisonwettkampf verordnet worden war. Im schlimmsten Fall droht der 29-Jährigen das Aus für die Olympischen Spiele 2026 in Mailand und Cortina.