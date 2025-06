Sörgel über Carl: „Muss ihre Geschichte nur gut verkaufen“

Bei Olympiasiegerin Carl war Clenbuterol festgestellt worden. Wie der Deutsche Skiverband (DSV) mitteilte, sei der Wirkstoff in einem Hustensaft enthalten gewesen, den ihr ein Truppenarzt der Bundeswehr Arzt verordnet habe. „In diesem Fall scheint das Schieben auf den Arzt tatsächlich keine Ausrede zu sein“, so Pharmakologe Sörgel. Er habe „das Gefühl, dass sie sich wirklich einfach auf ihren Arzt verlassen hat und ihr der Fehler nicht bewusst war. Der Arzt trägt an diesem Fall wohl tatsächlich die Hauptschuld.“