Zu schnell bergab: Langlaufchef Schlickenrieder im Krankenhaus

SID 03.09.2025 • 17:17 Uhr Der deutsche Sportdirektor bricht sich im Training den Knöchel - ein Malheur zur Unzeit.

Bergabsprint mit Folgen: Der deutsche Skilanglauf-Chef Peter Schlickenrieder ist ausgerechnet in der heißen Phase der Vorbereitung auf der Olympia-Saison im Krankenhaus gelandet. Der 55-Jährige hat sich den Knöchel gebrochen und die Syndesmose lädiert, in der Agatharied-Klinik wurde der DSV-Sportdirektor und langjährige Bundestrainer operiert.

„Ich bin beim zu schnellen Bergablaufen umgeknickt“, schilderte Schlickenrieder bei Facebook sein Malheur und hob mit geknickter Miene den Daumen. In den kommenden Wochen bis zum Saisonstart kann der Olympiazweite von 2002 nun nicht wie gewohnt aktiv mitmischen.