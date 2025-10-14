Olympia-Winter dahin! Unfall-Drama um Ski-Ass

SID 14.10.2025 • 18:24 Uhr Ein Ausflug zum Paragliding endet für die WM-Neunte im Langlauf übel. Sie verpasst Olympia, hat aber noch Glück im Unglück.

Die französische Skilanglaüferin Flora Dolci hat sich bei einem Paragliding-Unfall an ihrem 26. Geburtstag schwer verletzt und wird nach einem Lendenwirbelbruch die Olympia-Saison verpassen.

{ "placeholderType": "MREC" }

Glück für Dolci: Mittlerweile ist klar, dass die WM-Neunte keine bleibenden Schäden davongetragen hat.

Schwere Verletzung am Geburtstag - und trotzdem noch Glück

„Es bestand das Risiko neurologischer Nachwirkungen“, zitierte die Zeitung L’Equipe den französischen Teamarzt Thibault Barbe nach der OP in Grenoble: „Ihr geht es gut, sie kann laufen. Aber wir schätzen, dass es sechs Monate dauern wird, bis sie wieder 100 Prozent ihrer Leistungsfähigkeit erreicht haben wird.“