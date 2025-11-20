Ski-Legende tot: Der Letzte einer Ära

Niklas Trettin 20.11.2025 • 15:39 Uhr Der frühere Weltklasse-Langläufer Magne Myrmo hat in den 1970er-Jahren große Erfolge gefeiert. Jetzt ist der Norweger verstorben.

Traurige Nachricht aus dem Wintersport: Der frühere Weltklasse-Langläufer Magne Myrmo ist am Mittwoch im Alter von 82 Jahren gestorben. Dies bestätigte die Familie des Norwegers dem Rundfunksender NRK.

Myrmo gilt als Legende seiner Sportart, denn er war der letzte Weltmeister auf Holzskiern. Bei der Weltmeisterschaft in Falun 1974 gewann er das 15-Kilometer-Rennen mit dem alten Material, obwohl zu dieser Zeit die Revolution der Glasfaser-Ski in vollem Gange war.

„Er war ein ruhiger und besonnener Mann, technisch versiert auf Skiern“, sagte NRK-Experte Torgeir Björn. „Er hielt durch, war über viele Jahre hinweg einer der besten Skiläufer Norwegens und der Welt und auf allen Distanzen stark.“

Zu Myrmos größten Erfolgen zählte auch der Gewinn der Silbermedaille über die 50-Kilometer-Distanz bei den Olympischen Winterspielen 1972 in Sapporo.

Myrmo setzte sich gegen DDR-Ikone durch

Unvergessen ist aber vor allem sein WM-Triumph im Jahr 1974: Myrmo blieb damals seinen Holzskiern treu, während viele seiner Konkurrenten bereits auf die neuen, vermeintlich schnelleren Bretter umgestiegen waren. „Ich bin noch nie auf etwas anderem gelaufen, also werde ich das auch heute nicht tun“, sagte er vor dem Lauf. Er wagte es nicht, bei einem WM-Start zu experimentieren.

Myrmo hatte im Rennen selbst eine frühe Startnummer. Noch wenige Kilometer vor dem Ziel lag er einige Sekunden hinter Vasilij Rotsjev und der 2023 verstorbenen DDR-Ikone Gerhard Grimmer. Doch Myrmo legte einen starken Endspurt hin und gewann den Kampf um die Sekunden gegen beide Konkurrenten. Grimmer stürzte in einer Abfahrt kurz vor dem Ziel auf seinen neuen Glasfaser-Skiern und wurde mit einem Rückstand von 0,91 Sekunden geschlagen. Rotsjev lag nur weitere sechs Zehntelsekunden hinter Grimmer.