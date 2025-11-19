Langlauf-Star Diggins kündigt Karriere-Ende an

SID 19.11.2025 • 14:49 Uhr Diggins war im Langlauf-Zirkus über viele Jahre prägend. Künftig will sie sich anderen Aufgaben zuwenden.

Die US-amerikanische Skilanglauf-Olympiasiegerin Jessie Diggins wird ihre Erfolgskarriere mit dem Abschluss der kommenden Saison beenden. Das teilte die zweimalige Weltmeisterin und dreimalige Gesamtweltcupsiegerin am Mittwoch in einem emotionalen Instagram-Post mit.

„Es wird schwierig sein, diesen Sport zu verlassen, den ich so sehr liebe“, schrieb die 34-Jährige. „Aber in meinem Herzen fühlt es sich zugleich richtig an, und es wird aufregend, ein neues Kapitel meines Lebens aufzuschlagen.“ Der Skisport habe ihr „Freude, Herausforderungen, Selbstvertrauen und Gemeinschaftsgeist“ geschenkt. Und nun: „Glitzer ins Gesicht und los!“