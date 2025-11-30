Skilangläuferin Pia Fink hat für die erste deutsche Top-10-Platzierung des Olympiawinters gesorgt. Im finnischen Kuusamo kam die frühere Staffel-Vizeweltmeisterin im Freistil-Massenstart über 20 km als beste eines starken DSV-Teams auf den zehnten Rang.
Skilanglauf: Fink starke Zehnte in Kuusamo
Beim Massenstart landen drei DSV-Läuferinnen unter den besten 14.
Stark in Kuusamo: Pia Fink
© IMAGO/SID/Roni Rekomaa
Hinter Fink glänzte U23-Weltmeisterin Helen Hoffmann als Zwölfte mit ihrem besten Weltcup-Ergebnis. Auch die Staffel-Olympiazweite Katherine Sauerbrey überzeugte mit Platz 14. Olympiasiegerin Katharina Hennig Dotzler (47.) war auf der langen Distanz chancenlos.
Der Sieg ging an die schwedische Sprint-Weltmeisterin Jonna Sundling vor der US-Amerikanerin Jessie Diggins und Heidi Weng (Norwegen).