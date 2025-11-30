Skilanglauf: Fink starke Zehnte in Kuusamo

SID 30.11.2025 • 12:53 Uhr Beim Massenstart landen drei DSV-Läuferinnen unter den besten 14.

Skilangläuferin Pia Fink hat für die erste deutsche Top-10-Platzierung des Olympiawinters gesorgt. Im finnischen Kuusamo kam die frühere Staffel-Vizeweltmeisterin im Freistil-Massenstart über 20 km als beste eines starken DSV-Teams auf den zehnten Rang.

Hinter Fink glänzte U23-Weltmeisterin Helen Hoffmann als Zwölfte mit ihrem besten Weltcup-Ergebnis. Auch die Staffel-Olympiazweite Katherine Sauerbrey überzeugte mit Platz 14. Olympiasiegerin Katharina Hennig Dotzler (47.) war auf der langen Distanz chancenlos.