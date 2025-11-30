Skilanglauf: Kläbo muss auf magische 100 warten

SID 30.11.2025 • 11:12 Uhr Platz 15 in Kuusamo statt Jubiläumssieg: Die Party des Ausnahme-Langläufers soll nun in der norwegischen Heimat steigen.

Norwegens Skilanglauf-Star Johannes Hösflot Kläbo muss auf seinen 100. Weltcup-Sieg warten. Der 29-Jährige kam am Sonntag im finnischen Kuusamo beim Sieg seines Landsmanns Harald Östberg Amundsen im Freistil-Massenstart über 20 km nur auf den 15. Platz - am Samstag im Sprint hatte Kläbo seinen 99. Erfolg gefeiert.

Der Rekord-Weltmeister wird es leicht verkraften können: Nun kann er in der Heimat die magische Marke erreichen. Ab Freitag steht der Weltcup in Trondheim an, zum Auftakt ist Kläbo im Klassiksprint haushoher Favorit. In Trondheim hatte Kläbo im Frühjahr Geschichte geschrieben, als er bei der WM Gold in allen sechs Disziplinen holte, vom Sprint bis zu den 50 km.

Die 100-Siege-Marke hat im Langlauf-Weltcup lediglich Kläbos Landsfrau Marit Björgen (114 Erfolge) erreicht. Der nach Kläbo zweitbeste Mann - sein großer Landsmann Björn Dählie - hat mit 46 Siegen nicht einmal die Hälfte von Kläbos Erfolgen erreicht. In Dählies Zeit wurden allerdings deutlich weniger Rennen ausgetragen, unter anderem gab es noch keine Sprint-Wettbewerbe.