Wintersport: Disqualifikations-Ärger um Langlauf-Star

SPORT1 29.11.2025 • 14:02 Uhr Emma Ribom wird im ersten Saisonsprint des Langlauf-Weltcups disqualifiziert. Die Schwedin weiß im Anschluss nicht, was der Grund dafür ist.

Aufregung um Emma Ribom! Der Skilanglauf-Star wurde nach dem ersten Saisonsprint im finnischen Ruka disqualifiziert. Bei der Schwedin sorgte die Entscheidung der Kampfrichter für große Verwunderung.

Die 28-Jährige sagte dem norwegischen TV-Sender NRK verzweifelt: „Ich habe nichts gesehen. Das ist sehr traurig. Ich hatte das Gefühl, dass heute einiges für mich möglich gewesen wäre. Das ist wirklich schade.“

Klares Urteil von Langlauf-Experte

Kurze Zeit später tauchte ein Video auf, in welchem klar zu sehen war, weshalb Ribom disqualifiziert wurde. Die zweimalige Weltmeisterin hat einen Doppelsprung, also Skating, auf der Strecke vor dem letzten Anstieg gemacht. „Es besteht kein Zweifel, dass Ribom gegen die Regeln verstoßen hat“, urteilte Experte Fredrik Aukland bei NRK.