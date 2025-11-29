Wintersport: Disqualifikations-Ärger um Langlauf-Star

Aufregung um Emma Ribom! Der Skilanglauf-Star wurde nach dem ersten Saisonsprint im finnischen Ruka disqualifiziert. Bei der Schwedin sorgte die Entscheidung der Kampfrichter für große Verwunderung.
Disqualifikation! „Das ist fatal“
Die 28-Jährige sagte dem norwegischen TV-Sender NRK verzweifelt: „Ich habe nichts gesehen. Das ist sehr traurig. Ich hatte das Gefühl, dass heute einiges für mich möglich gewesen wäre. Das ist wirklich schade.“
Klares Urteil von Langlauf-Experte
Kurze Zeit später tauchte ein Video auf, in welchem klar zu sehen war, weshalb Ribom disqualifiziert wurde. Die zweimalige Weltmeisterin hat einen Doppelsprung, also Skating, auf der Strecke vor dem letzten Anstieg gemacht. „Es besteht kein Zweifel, dass Ribom gegen die Regeln verstoßen hat“, urteilte Experte Fredrik Aukland bei NRK.
Kommentator Jann Post fügte hinzu: „Das ist nicht nur fatal im Hinblick auf das heutige Ergebnis, sondern auch für eine Olympia-Nominierung. Das ist in einer starken schwedischen Mannschaft nicht gerade vorteilhaft.“