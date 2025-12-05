Newsticker
Wintersport: Illustrer "100er-Klub" bekommt Zuwachs

100 Weltcup-Siege sind außergewöhnlich - auch in den anderen Ski-Sportarten.
© IMAGO/SID/Maxim Thore
SID
Der norwegische Skilanglauf-Star Johannes Hösflot Kläbo hat am Freitag in Trondheim seinen 100. Weltcup-Sieg im Einzel gefeiert. Im olympischen Ski-Sport knackte der 29-Jährige als erst vierter Athlet oder Athletin diese Marke - zuvor hatten dies nur drei Frauen in drei Sparten geschafft, Spitzenreiterin ist die norwegische Skilangläuferin Marit Björgen.

Den „Weltrekord“ in einer offiziellen Sparte des Ski-Weltverbandes FIS hält die Schweizerin Amélie Wenger-Reymond: Im nicht olympischen Telemark-Skifahren gewann sie gigantische 164 Weltcups.

Die meiste Weltcup-Siege (Einzel) im olympischen Ski-Sport:

Skilanglauf

  • Frauen: Marit Björgen (Norwegen) 114
  • Männer: Johannes Hösflot Kläbo* (Norwegen) 100

Ski Alpin

  • Frauen: Mikaela Shiffrin* (USA) 104
  • Männer: Ingemar Stenmark (Schweden) 86

Biathlon

  • Frauen: Magdalena Forsberg (Schweden) 42
  • Männer: Ole Einar Björndalen (Norwegen) 94**

Nordische Kombination

  • Frauen: Gyda Westvold Hansen* (Norwegen) 23
  • Männer: Jarl Magnus Riiber (Norwegen) 78

Skispringen

  • Frauen: Sara Takanashi* (Japan) 63
  • Männer: Gregor Schlierenzauer (Österreich) 53

Ski Freestyle

  • Frauen: Conny Kissling (Schweiz) 106
  • Männer: Mikael Kingsbury* (Kanada) 99

* noch aktive Sportler und Sportlerinnen

** Björndalen holte zudem einen Weltcupsieg im Spezial-Langlauf

