Wintersport: Illustrer "100er-Klub" bekommt Zuwachs

Der norwegische Skilanglauf-Star Johannes Hösflot Kläbo hat am Freitag in Trondheim seinen 100. Weltcup-Sieg im Einzel gefeiert. Im olympischen Ski-Sport knackte der 29-Jährige als erst vierter Athlet oder Athletin diese Marke - zuvor hatten dies nur drei Frauen in drei Sparten geschafft, Spitzenreiterin ist die norwegische Skilangläuferin Marit Björgen.
„100er-Klub“ bekommt Zuwachs
100 Weltcup-Siege sind außergewöhnlich - auch in den anderen Ski-Sportarten.
Rekordjäger: Johannes Hösflot Kläbo
© IMAGO/SID/Maxim Thore
Den „Weltrekord“ in einer offiziellen Sparte des Ski-Weltverbandes FIS hält die Schweizerin Amélie Wenger-Reymond: Im nicht olympischen Telemark-Skifahren gewann sie gigantische 164 Weltcups.
Die meiste Weltcup-Siege (Einzel) im olympischen Ski-Sport:
Skilanglauf
- Frauen: Marit Björgen (Norwegen) 114
- Männer: Johannes Hösflot Kläbo* (Norwegen) 100
Ski Alpin
- Frauen: Mikaela Shiffrin* (USA) 104
- Männer: Ingemar Stenmark (Schweden) 86
Biathlon
- Frauen: Magdalena Forsberg (Schweden) 42
- Männer: Ole Einar Björndalen (Norwegen) 94**
Nordische Kombination
- Frauen: Gyda Westvold Hansen* (Norwegen) 23
- Männer: Jarl Magnus Riiber (Norwegen) 78
Skispringen
- Frauen: Sara Takanashi* (Japan) 63
- Männer: Gregor Schlierenzauer (Österreich) 53
Ski Freestyle
- Frauen: Conny Kissling (Schweiz) 106
- Männer: Mikael Kingsbury* (Kanada) 99
* noch aktive Sportler und Sportlerinnen
** Björndalen holte zudem einen Weltcupsieg im Spezial-Langlauf