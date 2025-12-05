Wintersport: Illustrer "100er-Klub" bekommt Zuwachs

SID 05.12.2025 • 14:01 Uhr 100 Weltcup-Siege sind außergewöhnlich - auch in den anderen Ski-Sportarten.

Der norwegische Skilanglauf-Star Johannes Hösflot Kläbo hat am Freitag in Trondheim seinen 100. Weltcup-Sieg im Einzel gefeiert. Im olympischen Ski-Sport knackte der 29-Jährige als erst vierter Athlet oder Athletin diese Marke - zuvor hatten dies nur drei Frauen in drei Sparten geschafft, Spitzenreiterin ist die norwegische Skilangläuferin Marit Björgen.

Den „Weltrekord“ in einer offiziellen Sparte des Ski-Weltverbandes FIS hält die Schweizerin Amélie Wenger-Reymond: Im nicht olympischen Telemark-Skifahren gewann sie gigantische 164 Weltcups.

Die meiste Weltcup-Siege (Einzel) im olympischen Ski-Sport:

Skilanglauf

Frauen: Marit Björgen (Norwegen) 114

Männer: Johannes Hösflot Kläbo* (Norwegen) 100

Ski Alpin

Frauen: Mikaela Shiffrin* (USA) 104

Männer: Ingemar Stenmark (Schweden) 86

Biathlon

Frauen: Magdalena Forsberg (Schweden) 42

Männer: Ole Einar Björndalen (Norwegen) 94**

Nordische Kombination

Frauen: Gyda Westvold Hansen* (Norwegen) 23

Männer: Jarl Magnus Riiber (Norwegen) 78

Skispringen

Frauen: Sara Takanashi* (Japan) 63

Männer: Gregor Schlierenzauer (Österreich) 53

Ski Freestyle

Frauen: Conny Kissling (Schweiz) 106

Männer: Mikael Kingsbury* (Kanada) 99

* noch aktive Sportler und Sportlerinnen