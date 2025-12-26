Langlauf: Gimmler muss auf Tour de Ski verzichten

SID 26.12.2025 • 10:33 Uhr Die Sprintspezialisitin Laura Gimmler hatte in diesem Winter mit zwei sechsten Plätzen für die besten Ergebnisse des DSV-Teams gesorgt.

Hoffnungsträgerin Laura Gimmler muss kurzfristig auf die am Sonntag beginnende Tour de Ski der Langläufer verzichten. Die 32-Jährige sei „nicht vollständig fit“, teilte der Deutsche Skiverband mit. Die Oberstdorferin werde daher mit Blick auf die Olympischen Spiele im Februar geschont.

Sprintspezialistin Gimmler hatte in diesem Winter mit zwei sechsten Plätzen für die besten Einzel-Ergebnisse des DSV-Teams gesorgt. Damit verpasst die Staffel-Vizeweltmeisterin von 2023 auch den wichtigen Klassik-Sprint in Val di Fiemme am 3. Januar, bei dem die Olympiastrecke getestet wird.

Olympiasiegerin Hennig Dotzler am Start

Angeführt wird das Frauen-Team von Olympiasiegerin Katharina Hennig Dotzler. Auch Helen Hoffmann und Coletta Rydzek sind für Top-Ten-Platzierungen gut. Bei den Männern ruhen die Hoffnungen auf Friedrich Moch, der zuletzt aber angeschlagen war.