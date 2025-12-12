Langlauf: Gimmler/Rydzek sprinten knapp an Rang drei vorbei

SID 12.12.2025 • 17:32 Uhr In Davos fehlen den beiden Oberstdorferinnen nur acht Hundertstel zum Podest.

Das deutsche Skilanglauf-Duo Laura Gimmler und Coletta Rydzek hat beim ersten Weltcup-Teamsprint der Olympia-Saison das Podest hauchdünn verpasst.

Die beiden Oberstdorferinnen landete in einem packenden Rennen auf Platz vier, Schlussläuferin Rydzek fehlte im Zielsprint nur acht Hundertstel zum dritten Rang.

Der Sieg ging nach sechs jeweils im Wechsel gelaufenen Teilstücken über 1,2 km an die schwedischen Weltmeisterinnen Maja Dahlqvist und Jonna Sundling vor den beiden norwegischen Duos Astrid Öyre Slind/Mathilde Myhrvold (+3,26 Sekunden) und Kristin Austgulen Fostnäs/Kristine Stavaas Skistad (+3,46).

Gimmler und Rydzek, die 3,54 Sekunden zurücklagen, hatten im März in Lahti den letzten Teamsprint der vergangenen Saison ebenfalls im freien Stil gewonnen. Auch bei den Olympischen Spielen im Februar in Mailand und Cortina wird der Teamsprint als Freistil-Konkurrenz ausgetragen.