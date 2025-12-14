Newsticker
Langlauf: Notz in Davos mit bestem deutschen Saisonergebnis

Der 33-Jährige wird bei einem norwegischen Fünffachsieg über 10 km Zwölfter.
Stark in Davos: Florian Notz
SID
Der 33-Jährige wird bei einem norwegischen Fünffachsieg über 10 km Zwölfter.

Florian Notz hat beim Weltcup in Davos für das bislang beste Saisonergebnis der deutschen Skilangläufer gesorgt. Der 33-Jährige lief über 10 km im freien Stil auf Platz zwölf, er verpasste die Top 10 um 17 Sekunden.

Notz lag in der Schweiz nach einer starken Schlussphase eine knappe Minute hinter Sieger Einar Hedegart, der einen norwegischen Fünffachsieg anführte.

Norwegens Topstar Johannes Hösflot Kläbo wurde nur Vierter und verpasste wie bei seinem überraschenden Viertelfinal-Aus nach einem Stolperer im Sprint am Samstag das Podest.

