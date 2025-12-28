Langlauf: Rydzek glänzt als Zweite des Tour-Auftakts

SID 28.12.2025 • 15:59 Uhr Langläuferin Coletta Rydzek muss sich beim Auftakt der Tour de Ski einzig der Vizeweltmeisterin Kristine Stavaas Skistad geschlagen geben.

Langläuferin Coletta Rydzek hat mit dem dritten Einzel-Podest ihrer Karriere einen glänzenden Start in die 20. Tour de Ski erwischt.

Die Oberstdorferin musste sich beim Freistil-Sprint im italienischen Toblach als Zweite einzig der Vizeweltmeisterin Kristine Stavaas Skistad aus Norwegen geschlagen geben, zum zweiten Sieg ihrer Laufbahn fehlten nur 0,24 Sekunden. Bei den Männern holte sich Topstar Johannes Hösflot Kläbo (Norwegen) seinen 102. Weltcupsieg.

Die 28 Jahre alte Rydzek, Schwester von Kombinierer Johannes Rydzek zog nach starken Leistungen in Prolog, Viertel- und Halbfinale in die Entscheidung der besten sechs Läuferinnen ein. Dort lag sie bis zur Zielgeraden in Lauerstellung und holte sich vor der Olympiazweiten Maja Dahlqvist aus Schweden den zweiten Platz.

Anfang März hatte Rydzek beim Weltcup-Finale in Lahti überraschend den ersten Sieg ihrer Laufbahn gefeiert.

DSV-Duo scheidet im Viertelfinale aus

Bei strahlend blauem Himmel stießen auch Sofie Krehl (Oberstdorf) und Pia Fink (Bremelau) ins Viertelfinale der besten 30 vor, dort war für beide aber als jeweils Fünfte ihrer Sechsergruppe Schluss. In der Endabrechnung belegte Krehl somit den 22. Platz, Fink folgte auf Position 24.

Teamsprint-Olympiasiegerin Katharina Hennig Dotzler verpasste als 46. des Prologs dagegen den Einzug ins Viertelfinale. Hoffnungsträgerin Laura Gimmler, die in diesem Winter schon zweimal ein Sprint-Finale erreicht hatte, ist bei der Tour hingegen angeschlagen erst gar nicht am Start.

Kläbo nicht zu schlagen

Bei den Männern war Titelverteidiger Kläbo wie im Vorjahr schon auf der ersten Etappe nicht zu schlagen. Der 15-malige Weltmeister, der mit dem fünften Tour-Triumph einen alleinigen Rekord aufstellen kann, siegte vor seinen Teamkollegen Lars Heggen und Oskar Opstad Vike.