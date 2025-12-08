Para Skilanglauf: Sechs deutsche Weltcupsiege zum Saisonstart

SID 08.12.2025 • 10:21 Uhr Im ersten Weltcup des paralympischen Winters zeigen sich die deutschen Skilangläufer in bestechender Form. Es brilliert vor allem Leonie Walter.

Die deutschen Skilangläufer haben einen optimalen Start in den paralympischen Winter hingelegt.

Bei der ersten Station der Weltcup-Saison im kanadischen Canmore war Leonie Walter in allen drei Rennen in der Startklasse der Sehbehinderten nicht zu schlagen, bei den Männern holte Sebastian Marburger in der stehenden Klasse zwei Siege, Lennard Volkert in der Sehbehinderten-Klasse seinen Premierenerfolg.

Biathlon-Paralympicssiegerin Walter triumphierte im Einzel über zehn Kilometer am Donnerstag, im Sprint am Samstag sowie zum Abschluss am Sonntag auch im zehn Kilometer langen Massenstart. Dabei musste sie auf ihren Guide Christian Krasman verzichten, Florian Winker sprang als Ersatz ein. Johanna Recktenwald, Sportlerin des Jahres, musste krankheitsbedingt passen. Auch Linn Kazmaier war in Kanada nicht am Start.

„Unglaublich geil!“ Freude über erfolgreichen Saisonstart

Wie Walter holte sich auch Marburger die Führung im Gesamtweltcup. Der 28-Jährige musste sich nur im Skating-Sprint geschlagen geben, dort reichte es für Platz fünf. Volkert entschied den Hundertstelkrimi im Sprint mit Guide Nils Kolb gegen Teamkollege Nico Messinger (mit Robin Wunderle) und den Schweden Zebastian Modin knapp für sich. Der 22-Jährige feierte damit im ersten Weltcup des Winters gleich seinen ersten Sieg. „Unglaublich geil“, sagte Volkert nach dem Rennen.