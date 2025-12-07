Skilanglauf: Deutsche Hoffnung trumpft auf

SID 07.12.2025 • 10:56 Uhr Die U23-Weltmeisterin Helen Hoffmann läuft in Trondheim über 10 km auf Platz neun.

Skilangläuferin Helen Hoffmann hat ihr erstes Top-10-Ergebnis im Weltcup erreicht. Die U23-Weltmeisterin aus Oberhof wurde in Trondheim beim Intervallstart über 10 km im freien Stil Neunte und ließ bei ihrem besten Karriere-Ergebnis Norwegens Topläuferin Heidi Weng (10.) hinter sich.

Die 23 Jahre alte Hoffmann lag nur 35,5 Sekunden hinter der sechsmaligen Weltmeisterin Ebba Andersson aus Schweden, die sich vor ihrer Landsfrau Moa Ilar (2,0 Sekunden zurück) und Weltcup-Spitzenreiterin Jessie Diggins (USA/+16,5) durchsetzte.