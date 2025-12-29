Tour de Ski: Kläbo baut Vorsprung aus - Deutsche schwach

SID 29.12.2025 • 13:12 Uhr Norwegens Rekordjäger wird in Toblach Zweiter über 10 km. Der frühere Gesamtzweite Friedrich Moch läuft weit hinterher.

Norwegens Langlaufstar Johannes Hösflot Kläbo hat den nächsten Schritt zu seinem historischen fünften Gesamtsieg bei der Tour de Ski gemacht und am zweiten Tag des Etappenrennens rund um den Jahreswechsel seine Gesamtführung ausgebaut. Der 29-Jährige wurde in Toblach im Klassikrennen über 10 km Zweiter und musste sich nur seinem Landsmann Mattis Stenshagen geschlagen heben, der überraschend seinen ersten Weltcupsieg feierte.

Kläbo, der am Sonntag den Auftaktsprint gewonnen hatte, lag bei traumhaftem Winterwetter 8,9 Sekunden hinter Stenshagen, es war der sechste Norge-Doppelsieg im sechsten Distanzrennen der Saison. Emil Iversen machte mit Platz drei Norwegens vierten Dreifachsieg perfekt.

Die deutschen Läufer waren chancenlos, als beste DSV-Athleten kamen Florian Notz und Janosch Brugger mit jeweils 1:14 Minuten Rückstand auf die Plätze 28 und 29. Friedrich Moch, vor zwei Jahren noch überraschend Gesamtzweiter bei der Tour de Ski, kassierte einen weiteren herben Rückschlag und kam nicht über Platz 66 hinaus.

In der Gesamtwertung führt Kläbo nach zwei von sechs Etappen nun schon mit 53 Sekunden vor seinem Landsmann Lars Heggen. Als erster könnte der Rekordweltmeister die Tour de Ski zum fünften Mal gewinnen, bislang teilt er sich die Bestmarke mit dem Schweizer Dario Cologna. Bester Deutscher im Gesamtklassement ist Janosch Brugger auf Platz 29 (+2:14 Minuten).