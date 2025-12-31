Newsticker
Tour de Ski: Olympiasiegerin steigt aus

Die deutsche Spitzen-Langläuferin hatte zuletzt die Olympia-Norm abgehakt.
Fehlt an Silvester: Katharina Hennig Dotzler
SID
Langlauf-Olympiasiegerin Katharina Hennig Dotzler ist bei der Tour de Ski ausgestiegen. Dies gaben die Organisatoren des Etappenrennens kurz vor dem Start des dritten Teilstücks über 5 km im neuen „Heat Mass Start“-Format in Toblach bekannt.

Hennig Dotzler hatte am Montag auf der zweiten Etappe mit Platz zehn überzeugt und mit ihrem besten Saisonergebnis die Norm für die Winterspiele im Februar erfüllt.

Vor der Tour de Ski hatte in Laura Gimmler bereits eine deutsche Topläuferin krankheitsbedingt absagen müssen. Victoria Carl, 2022 in Peking Teamsprint-Olympiasiegerin mit Hennig Dotzler, fehlt auf nicht absehbare Zeit wegen einer Suspendierung nach einem positiven Dopingtest.

