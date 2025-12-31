Tour de Ski: Olympiasiegerin steigt aus

SID 31.12.2025 • 11:21 Uhr Die deutsche Spitzen-Langläuferin hatte zuletzt die Olympia-Norm abgehakt.

Langlauf-Olympiasiegerin Katharina Hennig Dotzler ist bei der Tour de Ski ausgestiegen. Dies gaben die Organisatoren des Etappenrennens kurz vor dem Start des dritten Teilstücks über 5 km im neuen „Heat Mass Start“-Format in Toblach bekannt.

Hennig Dotzler hatte am Montag auf der zweiten Etappe mit Platz zehn überzeugt und mit ihrem besten Saisonergebnis die Norm für die Winterspiele im Februar erfüllt.