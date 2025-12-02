Wintersport: Olympiasieger sorgt für unfassbaren Skandal

Johannes Vehren 02.12.2025 • 07:43 Uhr Olympiasieger Alexander Bolshunov rastet bei einem Wettbewerb aus. Der Skilangläufer geht nach dem Zieleinlauf auf einen Kontrahenten los.

Skandal um Olympiasieger Alexander Bolshunov! Der Skilangläufer hat nach dem Sprint-Halbfinale im Russland Cup seinen Konkurrenten Alexander Bakurov attackiert.

Der 22-Jährige lehnte sich an eine Bande, als Bolshunov ihn mit seinem Ellbogen und seiner Schulter umrammte. Daraufhin flog Bakurov durch die Bande und zog sich eine Schulterverletzung zu.

Olympiasieger zeigt keine Reue

„Ich erwarte keine Entschuldigung. Wenn Sie eine wollen, okay. Aber eine Entschuldigung wird die Sache nicht ändern. Das muss definitiv aufhören. So ein Verhalten ist inakzeptabel“, betonte der 22-Jährige beim russischen Sportsender Match TV.

Von Einsicht war bei Bolshunov wiederum nichts zu spüren. Er rechtfertigte sich stattdessen. Immerhin war es nicht der erste derartige Eklat in seiner Karriere. „Sie werden mich jetzt wahrscheinlich für fünf Rennen disqualifizieren, weil ich der Athlet bin, den alle lieben“, sagte er sarkastisch und fügte hinzu: „Ich werde den Schlag verkraften, egal, wie hart er ist.“ Letztlich wurde der 28-Jährige für ein Rennen gesperrt.

Langläufer geraten auf der Strecke aneinander

Bereits auf der Strecke gerieten die beiden Sportler aneinander. Bakurov brachte den dreimaligen Olympiasieger zu Fall, sodass dieser nur Sechster wurde und das Finale verpasste.