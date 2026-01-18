Deutsche Para-Langläufer ohne Sieg beim Heim-Weltcup

SID 18.01.2026 • 14:44 Uhr Die deutschen Athleten liefern teilweise gute Ergebnisse. Doch bis zu den Paralympics gibt es noch Aufholbedarf.

Die deutschen Para-Skilangläufer haben den Heim-Weltcup in Finsterau ohne Sieg beendet. Zum Abschluss wurde die offene Staffel mit Nico Messinger, Sebastian Marburger, Linn Kazmaier und Lennart Volkert Zweite hinter dem erstmals wieder startberechtigten russischen Team. An den vier Wettkampftagen im bayerischen Wald holte die Mannschaft des Deutschen Behindertensportverbandes (DBS) insgesamt drei zweite und vier dritte Plätze.