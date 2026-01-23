Langlauf: Gimmler/Rydzek gewinnen Teamsprint in Goms

SID 23.01.2026 • 15:06 Uhr Dem Oberstdorfer Duo gelingt in der Schweiz eine famose Olympia-Generalprobe.

Das deutsche Skilanglauf-Duo Laura Gimmler und Coletta Rydzek hat eine überragende Generalprobe für die Olympischen Winterspiele im kommenden Monat gefeiert. Zum Auftakt der letzten Weltcupstation vor den Wettbewerben in Norditalien gewannen die beiden Oberstdorferinnen den Freistil-Teamsprint von Goms/Schweiz und unterstrichen damit ihre Medaillenambitionen.

„Es ging heute darum, Kraft zu sparen und dann alles ins Finish zu legen“, sagte Rydzek: „Es ist immer schön, ganz oben auf dem Treppchen zu stehen. Wir werden sehen, was bei Olympia rauskommt.“

Rydzek mit starkem Schlussspurt

Im Finale setzte sich Rydzek mit einem starken Schlussspurt vor den beiden norwegischen Duos durch. Allerdings waren sowohl bei den Norwegerinnen wie auch bei den Schwedinnen die stärksten Läuferinnen in Goms nicht dabei. Norwegens Topduo mit Kristine Stavaas Skistad und Mathilde Myhrvold setzte ebenso aus wie die haushohen Olympiafavoritinnen aus Schweden mit Jonna Sundling und Maja Dahlqvist.

Gimmler und Rydzek hatten im März 2025 in Lahti den letzten Teamsprint der vergangenen Saison ebenfalls im freien Stil gewonnen. Auch bei den Olympischen Spielen im Februar in Mailand und Cortina wird der Teamsprint als Freistil-Konkurrenz ausgetragen.