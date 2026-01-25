Skilanglauf: Hennig Dotzler Fünfte bei Olympia-Generalprobe

SID 25.01.2026 • 12:26 Uhr Kurz vor Olympia sind die Langläuferinnen des DSV in Topform. Laura Gimmler landet sogar zweimal auf dem Podest, Katharina Hennig Dotzler schrammt knapp daran vorbei.

Katharina Hennig Dotzler hat als Fünfte über 20 Kilometer eine ganz starke Olympia-Generalprobe der deutschen Skilangläuferinnen abgerundet. Die Teamsprint-Olympiasiegerin verpasste am Sonntag in Goms/Schweiz beim Sieg der Finnin Johanna Matintalo nur knapp das dritte DSV-Podest im dritten Wettkampf des Wochenendes. Der 29-Jährigen fehlten nach 56:03,4 Minuten nur 7,8 Sekunden zu ihrem ersten Podiumsplatz seit fast zwei Jahren.

Hennig Dotzler hielt sich im letzten Rennen vor den Winterspielen in Mailand und Cortina lange in einer sechsköpfigen Spitzengruppe. Als kurz vor dem Ziel das Tempo anzog, reichte es aber nicht für ganz vorne. Matintalo holte den ersten Weltcupsieg ihrer Karriere vor Tour-de-Ski-Gewinnerin Jessie Diggins (USA) und Astrid Öyre Slind aus Norwegen.

Am Samstag hatte Laura Gimmler als Sprint-Zweite das beste Einzelergebnis ihrer Karriere gefeiert, einen Tag zuvor hatte sie an der Seite von Coletta Rydzek sogar den Teamsprint gewonnen. Das Wochenende sei „besser als jeder Traum“ gewesen, sagte Gimmler anschließend.