Tour de Ski: Beste Deutsche steigt aus

Das Team der deutschen Langläuferinnen bei der Tour de Ski schrumpft weiter.
Seit der Saison 2006/07 messen sich die besten Skilangläufer der Welt alljährlich bei der Tour de Ski. Hier gibt es die wichtigsten Infos, Zahlen und Fakten zum Wintersport-Klassiker.
SID
Langläuferin Pia Fink ist bei der Tour de Ski während der vorletzten Etappe ausgestiegen. Wie der Deutsche Skiverband (DSV) mitteilte, fühle sich die 30-Jährige „nicht vollständig fit“ und wolle eine mögliche Erkrankung vermeiden.

Die Staffel-Vizeweltmeisterin von 2023 war als Zwölfte der Gesamtwertung bislang beste Deutsche.

Tour de Ski: Auch Olympiasiegerin Hennig Dotzler steigt aus

Fink hatte am Samstag im Klassiksprint von Val di Fiemme zunächst als 23. des Prologs das Viertelfinale der besten 30 Läuferinnen erreicht, entschied sich aber gegen einen weiteren Start.

Zuvor waren bereits Coletta Rydzek und Olympiasiegerin Katharina Hennig Dotzler aus der Tour de Ski ausgestiegen, Laura Gimmler war angeschlagen erst gar nicht an den Start gegangen.

