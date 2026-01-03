Tour de Ski: Beste Deutsche steigt aus

SID 03.01.2026 • 13:56 Uhr Das Team der deutschen Langläuferinnen bei der Tour de Ski schrumpft weiter.

Langläuferin Pia Fink ist bei der Tour de Ski während der vorletzten Etappe ausgestiegen. Wie der Deutsche Skiverband (DSV) mitteilte, fühle sich die 30-Jährige „nicht vollständig fit“ und wolle eine mögliche Erkrankung vermeiden.

Die Staffel-Vizeweltmeisterin von 2023 war als Zwölfte der Gesamtwertung bislang beste Deutsche.

Tour de Ski: Auch Olympiasiegerin Hennig Dotzler steigt aus

Fink hatte am Samstag im Klassiksprint von Val di Fiemme zunächst als 23. des Prologs das Viertelfinale der besten 30 Läuferinnen erreicht, entschied sich aber gegen einen weiteren Start.