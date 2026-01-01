Tour de Ski: Einsamer Kläbo dominiert den Verfolger

SID 01.01.2026 • 11:27 Uhr Norwegens Rekordweltmeister läuft 20 km lang weit vor dem Feld und steht vor seinem fünften Gesamtsieg.

Norwegens Langlaufstar Johannes Hösflot Kläbo hat mit einer eindrucksvollen Soloshow einen Riesenschritt zum historischen fünften Gesamtsieg bei der Tour de Ski gemacht. Der 29-Jährige feierte in Toblach im Klassik-Verfolgungsrennen über 20 km einen Start-Ziel-Sieg und lief bei seinem 103. Weltcup-Erfolg über die komplette Distanz weit vor dem Feld.

Der Gesamtführende, am Silvester bei der Premiere des umstrittenen „Heat Mass Start“ nur Zwölfter, war mit 45 Sekunden Vorsprung gestartet, machte daraus zwischenzeitlich über eine Minute und lag schließlich 51,1 Sekunden vor seinem Landsmann Mattis Stenshagen. Dritter wurde der Schwede Edvin Anger (+59,8).

Knackt Kläbo die Bestmarke?

Als bester Deutscher kam Janosch Brugger auf Platz 25 (+2:51,9 Minuten) und verlor dabei nur 36 Sekunden auf Kläbo. Friedrich Moch, vor zwei Jahren noch Gesamtzweiter der Tour de Ski, kam auf Platz 55.

Am Samstag und Sonntag stehen zum Abschluss der Tour de Ski auf den Olympia-Loipen in Val di Fiemme ein Sprint und der finale Massenstart zur Alpe Cermis an. Kläbo dürfte dabei kaum abzufangen sein.

Als erster Langläufer könnte der Rekordweltmeister die Tour de Ski zum fünften Mal gewinnen, bislang teilt er sich die Bestmarke mit dem Schweizer Dario Cologna.