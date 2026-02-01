Skilanglauf: Marburger siegt bei Paralympics-Generalprobe

SID 01.02.2026 • 13:30 Uhr Die deutschen Athleten und Athletinnen befinden sich fünf Wochen vor den Winterspielen in guter Form.

Sebastian Marburger hat bei der Paralympics-Generalprobe der Skilangläufer im polnischen Jakuszyce große Gold-Hoffnungen geschürt. Der 28-Jährige gewann in der stehenden Klasse sowohl den Massenstart über zehn Kilometer als auch das Individualstart-Rennen über dieselbe Distanz und hatte dabei jeweils einen Vorsprung von rund einer Minute. Für ihn waren es die Siege Nummer drei und vier in diesem Winter, insgesamt landete er schon sechsmal auf dem Podest.

Auch die weiteren Starter des Deutschen Behindertensportverbandes (DBS) zeigten beim Weltcup in Polen starke Leistungen, insgesamt gab es zehn Podestplätze. Nach langer Krankheitspause im Dezember kommt Peking-Goldmedaillengewinnerin Linn Kazmaier immer besser in Form, lief in allen vier Wettkämpfen der Klasse der Sehbehinderten hinter Simona Bubenickova auf Rang zwei.

Die frühere Olympia-Ruderin Kathrin Marchand holte in der stehenden Klasse der Frauen im abschließenden Massenstart als Zweite ihr erstes Karrierepodest im Para Skilanglauf. Dies gelang ebenfalls Maximilian Weider als Dritter im Massenstart der stehenden Männer. Auch Merle Menje feierte in der sitzenden Klasse ihre Treppchen-Premiere im Weltcup, wurde Zweite im Sprint sowie Dritte über 6 Kilometer.