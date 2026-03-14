Deutsche Mixed-Staffel auf Rang vier

SID 14.03.2026 • 10:30 Uhr Im Medaillenkampf spielt das Quartett keine Rolle. Trotz einer Aufholjagd reicht es nicht mehr.

Die deutschen Skilangläufer haben bei den Paralympischen Winterspielen eine Medaille in der Mixed-Staffel knapp verpasst. Nico Messinger, Anja Wicker, Leonie Maria Walter und Lennart Volkert kamen nach 4x2,5 km auf Rang vier, aufs Treppchen fehlten 13,9 Sekunden. Der Rückstand zu Sieger USA betrug 46,2 Sekunden. Für den Deutschen Behindertensportverband (DBS) bleibt es damit im Skilanglauf bislang bei zweimal Silber und einmal Bronze.

Messinger brachte zusammen mit Guide Robin Wunderle das deutsche Team gegen ein komplettes Feld mit sitzenden Athleten erwartungsgemäß in Führung, übergab mit 24 Sekunden Vorsprung. Die sitzende Wicker fiel gegen die zahlreichen männlichen Konkurrenten zurück, sodass Walter gemeinsam mit Guide Christian Krasman als Sechste mit einem Rückstand von 1:13 Minute die Verfolgung aufnahm. Die dreimalige Medaillengewinnerin verlor weitere Zeit, sodass die Lücke zum Podest für Volkert mit Begleitläufer Nils Kolb zu groß war.