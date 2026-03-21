Deutsche Olympiasiegerin "wie ein nasser Waschlappen"

SID 21.03.2026 • 08:25 Uhr Sie müsse jetzt auf ihren "Körper und Geist" hören, sagt die Langläuferin nach Platz 24. Johannes Hösflot Kläbo siegt derweil auch nach seinem Sturz.

Der Skilanglauf-Olympiasiegerin Katharina Hennig Dotzler gehen kurz vor Saisonende die Kräfte aus. „Ich habe mich gefühlt wie ein nasser Waschlappen ohne Energie oder Power“, sagte die 29-Jährige nach Platz 24 über zehn Kilometer beim Weltcup in Lake Placid/USA: „Körperlich gesehen war das eines der härtesten Rennen meiner Karriere.“

Während die Schwedinnen Linn Svahn und Frida Karlsson einen Doppelsieg feierten, war Hennig Dotzler auf ihrer Paradestrecke im klassischen Stil chancenlos. „

Seit Olympia ist bei mir körperlich komplett die Luft raus. Ich muss jetzt auf meinen Körper hören und auf meinen Geist“, sagte sie. Das Wochenende in den USA ist das letzte der Saison. Beste Deutsche war Helen Hoffmann auf Rang 22.