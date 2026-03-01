Langlauf: Kläbo siegt auch im Weltcup weiter

SID 01.03.2026 • 13:29 Uhr Auch nach seinen perfekten Olympischen Winterspielen ist Johannes Hösflot Kläbo noch lange nicht satt. Auf den WM-Strecken von 2027 holt der Norweger seine Weltcup-Erfolge Nummer 108 und 109.

Norwegens Skilanglauf-Superstar Johannes Hösflot Kläbo ist auch nach seinen perfekten Olympischen Winterspielen noch lange nicht satt. Beim Weltcup im schwedischen Falun feierte der frischgebackene Rekord-Olympiasieger seine Weltcup-Erfolge 108 und 109. Nach seinem Sprintsieg am Samstag war der Sechsfach-Goldmann von Val di Fiemme auch am Sonntag im Skiathlon nicht zu schlagen.

Damit brachte sich der 29-Jährige schon für das kommende Jahr in Stellung: In Falun findet die WM 2027 statt, dort ist Kläbo in allen sechs Rennen Titelverteidiger.

Langlauf: Zwei weitere Norweger komplettieren das Podest

Im Skiathlon über je 10 km im klassischen und freien Stil reichte Kläbo wie üblich ein Antritt kurz vor Schluss, um danach cool zum Publikum winkend über die Ziellinie zu laufen.