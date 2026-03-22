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Kläbo siegt weiter - Hoffmann starke Achte

Dominator Kläbo siegt weiter

Im Massenstart zum Saisonabschluss siegen die üblichen Verdächtigen. Bei den Frauen überzeugt U23-Weltmeisterin Hoffmann.
Das Maß aller Dinge: Johannes Hösflot Kläbo
Das Maß aller Dinge: Johannes Hösflot Kläbo
© GETTY IMAGES NORTH AMERICA/SID/REBECCA VILLAGRACIA
SID
Im Massenstart zum Saisonabschluss siegen die üblichen Verdächtigen. Bei den Frauen überzeugt U23-Weltmeisterin Hoffmann.

Rekord-Olympiasieger Johannes Hösflot Kläbo aus Norwegen hat seine Saison der Superlative mit einem Sieg im letzten Rennen des Winters beendet. Der 29-Jährige, der bei den Winterspielen in Italien sechs von sechs möglichen Goldmedaillen geholt hatte, gewann auch den abschließenden Massenstart über 20 Kilometer in Lake Placid/USA. Bei den Frauen überzeugte beim Sieg der Schwedin Jonna Sundling U23-Weltmeisterin Helen Hoffmann als beste Deutsche auf Rang acht (+10,5 Sekunden).

Kläbo setzte sich mit 0,8 Sekunden Vorsprung vor seinen Teamkollegen Harald Östberg Amundsen und Einar Hedegart (+2,5 Sekunden) durch. Die besten Deutschen waren die Brüder Jakob (+52,7) und Friedrich Moch (+57,4) auf den Rängen zehn und 15.

113 Siege für Kläbo

Eine Bestmarke bleibt Rekordmann Kläbo, der den Gesamtweltcup bereits im Vorfeld für sich entschieden hatte, aber erstmal verwehrt: Noch hält Marit Björgen den Rekord der meisten Siege (114), seine Landsfrau kann Kläbo frühstens im ersten Rennen der neuen Saison einholen. Der 29-Jährige steht inzwischen bei 113 Siegen.

Sundling siegt im Anschluss vor Landsfrau Linn Svahn (+3,5) und Heidi Weng (Norwegen/+4,2). In Abwesenheit von Katharina Hennig Dotzler, Teamsprint-Olympiasiegerin von 2022, zeigte vor allem die 24-jährige Hoffmann eine starke Leistung.

US-Langläuferin Jessica Diggins beendete das letzte Rennen ihrer Karriere derweil auf Platz zwölf, kurz vor dem Ziel brach die Olympiasiegerin von Pyeongchang ein. Die 34-Jährige verlässt die große Bühne vor heimischer Kulisse aber zum dritten Mal in Folge mit dem Gewinn des Gesamtweltcups (insgesamt vier).

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