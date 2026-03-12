Sorgen um Olympia-Dominator

SID 12.03.2026 • 18:27 Uhr Der norwegische Olympia-Dominator Johannes Hösflot Kläbo und die deutsche Skilangläuferin Coletta Rydzek haben großes Pech.

Skilangläuferin Coletta Rydzek hat beim Weltcup im norwegischen Drammen ein bitteres Viertelfinalaus hinnehmen müssen. Die Teamsprint-Dritte der Olympischen Winterspiele stürzte im von ihr weniger geliebten Sprint im klassischen Stil unverschuldet und schied als Letzte ihres Laufs aus. Am Samstag hatte die 28-Jährige in Lahti noch den dritten Platz belegt.

In der letzten Linkskurve vor der Zielgeraden gerieten die Italienerin Iris de Martin Pinter und die Schwedin Linn Svahn aneinander. Svahn stürzte, die nachfolgende Rydzek konnte nicht mehr ausweichen und ging ebenfalls zu Boden.

Schwedin holt den Sieg

Svahn rappelte sich schnell auf und zog auf den letzten Metern noch an Sofie Krehl vorbei auf Platz zwei - hinter de Martin Pinter, die nach dem Hakler nur gestrauchelt war.

Der Sieg auf dem engen Stadtkurs ging an Jonna Sundling aus Schweden. Laura Gimmler, die zusammen mit Rydzek bei Olympia die Bronzemedaille gewonnen hatte, schaffte den Sprung ins Finale und belegte dort mit 4,01 Sekunden Rückstand auf Sundling Rang fünf. Rydzek wurde 26.

Langlauf-Star stürzt auf Hinterkopf

Bei den Männern verpasste Rekord-Olympiasieger Johannes Hösflot Kläbo auf der Jagd nach dem 112. Weltcuperfolg seiner Karriere ebenfalls aufgrund eines heftigen Sturzes den Finaleinzug. Nachdem der US-Amerikaner Bend Ogden im Positionskampf zu Boden gegangen war, fiel Kläbo über ihn und prallte heftig mit dem Hinterkopf auf den Boden. Der 29-Jährige konnte das Rennen nicht beenden und wurde von einem Betreuer gestützt von der Strecke begleitet.

Kläbo blieb am Ende Platz elf. Den Sieg sicherte sich in einem überraschenden und ganz engen Finale ohne die besten fünf der Qualifikation Kläbos Landsmann Ansgar Evensen. Jan Stölben landete als bester Deutscher auf dem 23. Rang.