Skilanglauf: Rydzek sprintet in Lahti auf das Podest

SID 07.03.2026 • 13:23 Uhr Immer wieder Lahti: Die Oberstdorferin belegt hinter den Schwedinnen Jonna Sundling und Linn Svahn den dritten Rang.

Für Skilangläuferin Coletta Rydzek bleibt Lahti ein Pflaster mit Erfolgsgarantie: Die Teamsprint-Dritte der Olympischen Winterspiele ist in Finnland zum fünften Mal in ihrer Karriere auf ein Weltcuppodest gesprintet. Rydzek belegte hinter den Schwedinnen Jonna Sundling und Linn Svahn den dritten Rang.

Rydzek hatte 2024 ebenfalls in Lahti erstmals das Treppchen erreicht. Vor einem Jahr feierte die Oberstdorferin dort sogar den bislang einzigen Weltcupsieg ihrer Karriere.

Laura Gimmler, die zusammen mit Rydzek 17 Tage zuvor bei Olympia die Bronzemedaille gewonnen hatte, kam auf den 14. Rang. Sofie Krehl musste sich nach einem Stockbruch mit dem 28. Platz begnügen.