Skilanglauf: Rydzek sprintet zum Abschluss auf Rang sechs

SID 21.03.2026 • 20:06 Uhr Auf dem Podium stehen wie schon bei den Olympischen Spielen in Italien die drei Schwedinnen Linn Svahn, Jonna Sundling und Maja Dahlqvist.

Skilangläuferin Coletta Rydzek hat im letzten Sprint der Saison eine erneute Podestplatzierung verpasst. Die Teamsprint-Dritte der Olympischen Winterspiele stieß in Lake Placid/USA zwar ins Finale vor, war dort aber chancenlos und wurde Sechste. Auf dem Podium standen wie schon bei den Olympischen Spielen in Italien die drei Schwedinnen Linn Svahn, Jonna Sundling und Maja Dahlqvist.

Laura Gimmler, die zusammen mit Rydzek bei Olympia die Bronzemedaille gewonnen hatte, kam im freien Stil auf den 19. Rang. Katharina Hennig Dotzler war als 55. bereits in der Qualifikation gescheitert, im letzten Saisonrennen über 20 km am Sonntag wird die Teamsprint-Olympiasiegerin von 2022 wohl nicht mehr an den Start gehen. Sie sei „ohne Energie oder Power“, sagte die 29-Jährige.