Skilanglauf: Wicker verpasst Bronze um 1,5 Sekunden

Weltmeisterin Anja Wicker hat bei den Paralympischen Winterspielen ihre dritte Medaille knapp verpasst. Nach Silber und Bronze im Biathlon kam die 34-Jährige im Skilanglauf der sitzenden Klasse auf Rang vier. Auf der Mitteldistanz über 10 Kilometer waren die US-Amerikanerin Oksana Masters, die Südkoreanerin Yunji Kim und Kendall Gretsch aus den USA noch stärker. Letztlich fehlten 1,5 Sekunden zu Bronze.
Wicker verpasst Bronze hauchdünn
Bis zur Rennhalbzeit lag Wicker noch auf Medaillenkurs, musste auf der tiefer werdenden Strecke aber Gretsch noch knapp vorbeiziehen lassen. Nach ganz vorne hatte die mit einem kaudalen Regressionssyndrom geborene Stuttgarterin einen Rückstand von 57,5 Sekunden, im Vorjahr war sie auf der Mitteldistanz noch Weltmeisterin geworden.
Bronze und Silber im Biathlon
Wicker hatte am Auftakt-Wochenende im Biathlon erst im Sprint Bronze und dann im Einzel Silber abgeräumt. Am Dienstag im Langlauf-Sprint hatte es im Finale zu Rang sechs gereicht.
Insgesamt steht Wicker bei fünf Medaillen bei Paralympics, darunter eine goldene 2014 in Sotschi. Die achtmalige Paralympicssiegerin Andrea Eskau kam am Mittwoch auf Rang zehn, Merle Menje verzichtete aus gesundheitlichen Gründen kurzfristig auf einen Start. Auf der aufgrund der hohen Temperaturen immer schlechter werdenden Strecke kam es zu einigen Stürzen.