Skilanglauf: Wicker verpasst Bronze um 1,5 Sekunden

Für die deutsche Weltmeisterin Anja Wicker gibt es im Skilanglauf knapp keine weitere Medaille.

Weltmeisterin Anja Wicker hat bei den Paralympischen Winterspielen ihre dritte Medaille knapp verpasst. Nach Silber und Bronze im Biathlon kam die 34-Jährige im Skilanglauf der sitzenden Klasse auf Rang vier. Auf der Mitteldistanz über 10 Kilometer waren die US-Amerikanerin Oksana Masters, die Südkoreanerin Yunji Kim und Kendall Gretsch aus den USA noch stärker. Letztlich fehlten 1,5 Sekunden zu Bronze.

Bis zur Rennhalbzeit lag Wicker noch auf Medaillenkurs, musste auf der tiefer werdenden Strecke aber Gretsch noch knapp vorbeiziehen lassen. Nach ganz vorne hatte die mit einem kaudalen Regressionssyndrom geborene Stuttgarterin einen Rückstand von 57,5 Sekunden, im Vorjahr war sie auf der Mitteldistanz noch Weltmeisterin geworden.

Bronze und Silber im Biathlon

Wicker hatte am Auftakt-Wochenende im Biathlon erst im Sprint Bronze und dann im Einzel Silber abgeräumt. Am Dienstag im Langlauf-Sprint hatte es im Finale zu Rang sechs gereicht.