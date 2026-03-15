Vierte Medaille: Wicker holt Silber im Langlauf

SPORT1 15.03.2026 • 10:25 Uhr Die 34-Jährige Anja Wicker krönt ihre Spiele zum Abschluss über die Langstrecke.

Anja Wicker hat sich bei den Paralympischen Winterspielen ihre vierte Medaille gesichert. Nach einmal Silber und zweimal Bronze im Biathlon gewann die 34-Jährige zum Abschluss der Skilanglauf-Wettbewerbe über die Langstrecke nochmals Silber und damit ihre insgesamt siebte Medaille bei Paralympics. Ihre vorherigen sechs Podestplätze bei Winterspielen holte sie allesamt im Biathlon, nun feierte sie Premiere im Skilanglauf.

„Vom ersten Meter an dachte ich, ich habe mein Tempo gefunden und wenn ich sieben Runden so durchkomme, dann bin ich schonmal happy. Dass es dann zum Podium überhaupt reicht und dann auch noch zu Silber, und das im Langlauf, unfassbar“, sagte Wicker in der ARD.

Dominatorin Masters nur Dritte

Damit verbesserte die Stuttgarterin die Bilanz der deutschen Langläufer auf viermal Silber, dazu kam einmal Bronze. Bei Schneeregen in Tesero lag Wicker über 20 km in der sitzenden Klasse 54,1 Sekunden hinter Siegerin Kim Yunyi aus Südkorea, die sonstige Dominatorin Oksana Masters (+1:11,2 Minuten) aus den USA wurde Dritte. Die Deutsche lag auf der längsten Strecke lange auf Kurs Bronze, zog auf den letzten fünf Kilometern aber noch an der US-Amerikanerin vorbei.

Wicker hatte am Auftakt-Wochenende im Biathlon erst im Sprint Bronze und dann im Einzel Silber abgeräumt, am Freitag sicherte sie sich zudem Bronze in der Sprintverfolgung. In den Entscheidungen im Langlauf war sie gleich mehrfach knapp am Podest vorbeigeschrammt. Zu ihren nun insgesamt sieben Paralympics-Medaillen gehört auch eine goldene im Biathlon 2014 in Sotschi.

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