Deutsches Wintersport-Talent holt WM-Gold!

SID 06.03.2026 • 09:33 Uhr In Lillehammer triumphiert der Allgäuer Elias Keck über 20 km und holt den ersten Titel eines deutschen Langläufers seit 2017.

Skilangläufer Elias Keck hat bei den Nachwuchs-Weltmeisterschaften in Lillehammer die erste deutsche Goldmedaille gewonnen.

Der 22 Jahre alte Allgäuer setzte sich am Donnerstag im Freistil-Massenstart über 20 km der U23 im Endspurt einer großen Gruppe vor dem Olympiavierten Saweli Korostelew durch.