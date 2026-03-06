Newsticker
Deutsches Wintersport-Talent holt WM-Gold!

In Lillehammer triumphiert der Allgäuer Elias Keck über 20 km und holt den ersten Titel eines deutschen Langläufers seit 2017.
Weltmeister: Elias Keck
Skilangläufer Elias Keck hat bei den Nachwuchs-Weltmeisterschaften in Lillehammer die erste deutsche Goldmedaille gewonnen.

Der 22 Jahre alte Allgäuer setzte sich am Donnerstag im Freistil-Massenstart über 20 km der U23 im Endspurt einer großen Gruppe vor dem Olympiavierten Saweli Korostelew durch.

Keck, der zuvor schon Sprint-Silber gewonnen hatte, ist der erste deutsche Nachwuchs-Weltmeister im Skilanglauf nach Janosch Brugger, der 2017 in Soldier Hollow im Sprint triumphiert hatte. Bei den Frauen siegte zuletzt im Vorjahr Helen Hoffmann über 10 km in der U23.

