Deutsches Wintersport-Talent holt WM-Gold!

Skilangläufer Elias Keck hat bei den Nachwuchs-Weltmeisterschaften in Lillehammer die erste deutsche Goldmedaille gewonnen.
Deutscher Youngster holt WM-Gold
In Lillehammer triumphiert der Allgäuer Elias Keck über 20 km und holt den ersten Titel eines deutschen Langläufers seit 2017.
Weltmeister: Elias Keck
Der 22 Jahre alte Allgäuer setzte sich am Donnerstag im Freistil-Massenstart über 20 km der U23 im Endspurt einer großen Gruppe vor dem Olympiavierten Saweli Korostelew durch.
Keck, der zuvor schon Sprint-Silber gewonnen hatte, ist der erste deutsche Nachwuchs-Weltmeister im Skilanglauf nach Janosch Brugger, der 2017 in Soldier Hollow im Sprint triumphiert hatte. Bei den Frauen siegte zuletzt im Vorjahr Helen Hoffmann über 10 km in der U23.