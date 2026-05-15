Die Paralympics-Medaillengewinner Marco Maier und Anja Wicker können sich mit dem deutschen Team auf eine Heimweltmeisterschaft freuen. Wie der Deutsche Behindertensportverband (DBS) am Freitag mitteilte, erhielt der Standort Finsterau im Bayerischen Wald den Zuschlag für den kommenden Saisonhöhepunkt der Skilangläufer. Stattfinden wird die WM vom 26. bis 31. Januar 2027, neben den vierfachen Tesero-Medaillengewinnern Maier und Wicker sind dann auch Leonie Walter oder Sebastian Marburger heiße Podestkandidaten.