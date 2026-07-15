Carl über Ende der Dopingsperre: „Will stärker zurückkommen“

SID 15.07.2026 • 12:26 Uhr Sie habe das Ziel, in der Saison 2026/27 "die Beste zu sein", sagt die aktuell gesperrte Skilanglauf-Olympiasiegerin.

Skilanglauf-Olympiasiegerin Victoria Carl hat kurz vor dem Ablauf ihrer Dopingsperre nichts vom ihrem Ehrgeiz eingebüßt. Sie habe das Ziel, in der Saison 2026/27 „die Beste zu sein“, sagte die 30-Jährige im Podcast „Be Proud Talk“ und fügte an: „Ob es was wird, ist egal, aber ich habe das Ziel. Definitiv. Ich will stärker zurückkommen, jetzt erst recht.“

Nach ihrem positiven Dopingtest aus dem März 2025 war Carl für 18 Monate gesperrt worden und könnte damit zur kommenden WM-Saison in den Weltcup zurückkehren. „Am 26. September darf ich wieder am offiziellen Training teilnehmen“, sagte die Teamsprint-Olympiasiegerin von 2022, ab dem 26. November dann auch an Wettkämpfen. Einen Tag später beginnt die neue Saison.

Carl war nach eigener Angabe im März 2025 bei der Militär-WM durch einen Bundeswehrarzt das Hustenmittel Spasmo Mucosolvan verabreicht worden, das allerdings den verbotenen Wirkstoff Clenbuterol enthält. „Ich habe das Medikament ja auch angegeben. Ich hatte nicht auf dem Schirm, dass ich das nicht nehmen darf. Irgendwann rief meine Mutter an, weil ein Einwurfschreiben in der Post lag: ‚Das ist von der NADA‘. Ich dachte nur: ‚Ach du scheiße‘. In dem Moment bricht eine Welt um dich herum zusammen. Ich war gerade joggen, ich konnte nicht weiterlaufen“, sagte Carl.

Carl verpasste durch die Sperre auch die Winterspiele in Italien, während Olympia habe sie kaum den Fernseher eingeschaltet. „Ich habe Selbstschutz betrieben. Ich konnte mir nicht einmal Weltcups anschauen. Die eigene Sportart ging gar nicht, Biathlon war grenzwertig, Skispringen war okay. Ich habe noch nie so wenig vom Wintersport mitgekriegt wie dieses Jahr“, sagte sie.