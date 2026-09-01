"Fantastische Reise": Wintersport-Größe tritt ab

Kerttu Niskanen hat ihre Langlauf-Karriere beendet. Die 38-Jährige verkündete ihren Rücktritt auf Instagram. „Es ist Zeit, diese fantastische Reise als Profisportlerin zu beenden“, schrieb die Finnin.
Wintersport-Größe tritt ab
In ihrer Laufbahn sammelte Niskanen insgesamt fünfmal Edelmetall bei Olympischen Spielen: drei Silber- und zwei Bronzemedaillen. Die jüngste Plakette holte sie in der Staffel bei den Olympia in Mailand/Cortina. Dazu kommen zwei WM-Bronzemedaillen, ebenfalls in Staffeln.
Im Weltcup brachte es Niskanen auf acht Einzelsiege und 27 Podestplätze. 2022 war ihr großes Karrierejahr: Sie gewann den Distanzcup, belegte Rang drei im Gesamtweltcup (dieselbe Platzierung erreichte sie in der vergangenen Saison) und Rang zwei bei der Tour de Ski.
Niskanen: „Ich bin 20 fantastische Jahre Ski gelaufen“
In ihrem Statement blickte Niskanen ausführlich zurück: „Ich bin 20 fantastische Jahre Ski gelaufen. Die Reise war gefüllt mit enormen Erfolgen, Siegen, Erlebnissen, Herausforderungen und Misserfolgen“, schrieb sie auf Instagram.
„Ich habe jedes Training und jeden Wettkampf genossen und jeden Tag die Leidenschaft für den Skilanglauf gespürt. Jetzt ist es Zeit, Platz für andere zu machen. Ich möchte meiner Familie und meinen Nahestehenden für die Unterstützung auf dieser Reise danken“, so Niskanen weiter.
Dieser Text wurde mit KI-Unterstützung erstellt.